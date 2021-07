Zmniejsza się zainteresowanie szczepieniami przeciw COVID-19. Z tego względu z końcem lipca namiot na parkingu przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 zostanie zwinięty.

Punkt szczepień wróci „na stare śmieci”, do budynku Centrum Biznesu. Zmniejsza się zainteresowanie szczepieniami przeciw COVID-19.

– Nadal będziemy szczepić, zmienimy tylko powierzchnię punktu – mówi Robert Górski, który razem z Danielem Raduszewskim, również lekarzem pogotowia ratunkowego, 6 kwietnia uruchomili pierwszy w Zielonej Górze punkt szczepień masowych. – W namiocie szczepiliśmy nawet od poniedziałku do piątku, po 1200 osób tygodniowo. Ale zainteresowanie szczepieniami maleje, a utrzymanie namiotu kosztuje. W tym tygodniu punkt otwieramy już tylko we wtorek i piątek, bo przychodzi do nas 10-15 razy mniej ludzi. Najczęściej są to osoby planujące wakacje za granicą, te które nie mogły się wcześniej zaszczepić z powodu zachorowania na COVID-19, albo te, których ktoś lub coś do szczepień przekonało – mówi lekarz.

