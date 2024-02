W Lubuskiem od kilku dni trwają ferie zimowe. A to oznacza czas wolny dzieci i młodzieży od nauki. Często spędzany w domu, bez opieki osób dorosłych. Służby mundurowe przypominają więc o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Policja o tym, żeby dzieci nie wpuszczały do mieszkań i domów osób nieznajomych. Strażacy natomiast apelują do rodziców oraz opiekunów prawnych – zabezpieczmy w domu wszystko to, co może stanowić zagrożenie dla dziecka.

O czym mowa? To tłumaczy mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy PSP w regionie.

Bardzo ważne jest też zwrócenie uwagi na elementy związane z elektryką i elektroniką.

Więcej o bezpieczeństwie w audycji “Na służbie”. Program w każdy wtorek o godzinie 11.15.