Do 01 lutego trwało zgłaszanie prac w plebiscycie Lubuskie Wawrzyny. W związku z przedłużeniem możliwości wysyłania prac materiałów zmieniony został start głosowania czytelników. To rozpocznie się w poniedziałek 05 lutego o godzinie 12:00. Na stronie plebiscytu pojawi się link do ankiety gdzie będzie można oddać głos.

Aby zagłosować musimy zaakceptować regulamin, podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, a głos oddajemy klikając pod zdjęciem danej publikacji, która jest dokładnie opisana. Szczegóły głosowanie przybliżyła nam Natalia Dyjas-Szatkowska z Góry Mediów.

Ważne jest, to żeby kliknąć jedną osobę. System nie pozwala nam wybrać więcej. Pamiętajmy też, że w ciągu trwania plebiscytu głos możemy oddać tylko raz. Warto przemyśleć na kogo zagłosować. Żeby było sprawiedliwie autorzy ułożeni są alfabetycznie. Znajdują się wszystkie dopuszczone publikacje do wawrzynu naukowe i literackiego oraz dziennikarskiego, ponieważ w tym roku jest jedna książka.

Gala finałowa konkursu odbędzie się 29 lutego.