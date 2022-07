Kupowanie kota w przysłowiowym worku nie zawsze wychodzi nam na dobre, ale są takie sytuacje gdy kot wcale nie okazuje się zonkiem. Ten przykład idealnie pasuje, do Toyoty Yaris Cross. Hitu sprzedażowego ostatnich miesięcy.

Za nim samochód trafił do polskich salonów już było na niego sporo zamówień, mimo że kierowcy nie wiedzieli jeszcze jakie, to auto oferuje możliwości. Po kilku miesiącach od premiery można stwierdzić, że warto było zaryzykować.

Nowy crossover od Toyoty wyróżnia się stylistyką nadwozia, przestronnym wnętrzem, dynamiczną hybrydową jednostką napędową, ale największym plusem auta jest pojemny bagażnik. Przestrzeń bagażowa wynosi 397 litrów, a po złożeniu siedzeń otrzymujemy 1097 litrów. Yaris Cross został zbudowany na płycie podłogowej TNGA-B tej samej jaka znajduję się w standardowym Yarisie i nowości japońskiej marki Aygo X. Skąd sukces tego auta na polskim rynku motoryzacyjnym? Wyjaśnia Grzegorz Borkowski z salonu-serwisu Toyoty JPJ Auto.

Jest to samochód pod wieloma względami kompletny. Praktyczne, którego cechy doceniamy na każdym kroku szczególnie w mieście i jego okolicy. Jest to miejski samochód roku 2022, bo jest praktyczny, ma wysoki prześwit, świetny napęd hybrydowy, który powstaje w Polsce, należy do aut bezpiecznych dzięki platformie TNGA i systemowi Toyota Safety Sense dzięki.