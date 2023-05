Zielonogórscy strażacy uhonorowani. I to zarówno Ci służący w Państwowej Straży Pożarnej, jak i w ochotniczej. Wyróżnień, przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka, doczekało się 6 zawodowców i 19 ochotników. Medale i odznaczenia, między innymi z rąk prezydenta miasta Zielona Góra, są dla nich podzięką za trud wkładany w codzienną służbę i pomoc osobom potrzebującym.

Mówi st. bryg. Piotr Jankowiecki, komendant PSP w Zielonej Górze.

Cieszymy się z naszych sukcesów, że nasze działania są dobrze oceniane przez zielonogórzan oraz innych mieszkańców naszego regionu. Cieszy też to, że tyle osób chciało z nami świętować. To tylko świadczy o ich dobrej ocenie, że są tutaj z nami.

Ludzie i ich oddanie służbie to jedno. Bardzo ważne są też inwestycje, a tych w naszym regionie nie brakuje. Mówi st. bryg. Janusz Drozda, zastępca komendanta PSP w Lubuskiem.

Niebawem rozpoczynamy rozbudowę komendy wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp., kontynuujemy budowę jednostki PSP w Żarach. Udało nam się uzgodnić program inwestycji w Kostrzynie nad Odrą. Oprócz tego udało nam się m.in. zakupić nowoczesną drabinę dla strażaków z Nowej Soli.

Nowy sprzęt trafia także regularnie do Zielonej Góry. Dodajmy jeszcze, że tylko w 2022 roku lubuscy strażacy interweniowali ponad 20 tysięcy razy. Były to wyjazdy zarówno do pożarów, wypadków, jak i innych zdarzeń. Choćby po ulewach, czy wichurach.