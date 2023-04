„Memorandum o porozumieniu ws. ochrony i odbudowy ekosystemu rzeki Odry” – tak nazywa się dokument, który w środę, w Cigacicach podpisali przedstawiciele pięciu nadodrzańskich województw – dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego, śląskiego oraz oczywiście lubuskiego.

Władze województw do działań zaangażują publiczne uczelnie, działające we wspomnianych pięciu regionach. Wszystko po to, aby nie doszło do powtórki z ubiegłorocznych wakacji, kiedy Odrę dotknęła katastrofa ekologiczna, a z rzeki wyławiano tony śniętych ryb.

Naukowcy już wtedy przystąpili do pracy. Ramowy program odbudowy ekosystemu Odry opiewa aż na 10 lat. Mówi dr hab. Krzysztof Lejcuś z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Mamy nadzieję jako zespół naukowców, funkcjonujących na uczelniach położonych wzdłuż Odry, że teraz, wiosną będziemy mogli rozpocząć badania ujednolicone, kompleksowe, które dadzą odpowiedź na pytanie, w jakim stanie jest Odra i co możemy robić, żeby ten stan polepszyć.

To działania wymagające koordynacji, ale też środków. Marszałkowie wszystkich województw deklarowali wsparcie. Jak to wygląda w naszym regionie? O tym marszałek Elżbieta Polak.

Samorząd lubuski na badania przeznaczył z rezerwy ogólnej 200 tys. zł. Będziemy mieli pięć punktów pomiarowych. W ramach naszego porozumienia te badania prowadzone są w każdym regionie. Chcemy, by docelowo stacje pomiarowe były na stałe.

Marszałek uważa, że trzeba wywierać presję na rządzie. Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego uważa, że jest to niezbędne, bowiem instytucje rządowe nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji.

Ja się tego obawiam, bo instytucje nic nie zrobiły. My w listopadzie zawiadomiliśmy o nielegalnym wyrzucie ścieków w naszej gminie. Powiadomiliśmy Wody Polskie, a do dzisiaj nie mamy żadnej informacji zwrotnej. Rzeka Odra krwawi, a my ranę polewamy wodę z solą.

Przedstawiciele ośrodków akademickich mówili, że skutki tego, co wydarzyło się rok temu zobaczymy dopiero teraz, bo teraz rozpoczyna się tzw. lato hydrologiczne.