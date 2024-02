300 tys. zł na Ochotnicze Straże Pożarne przekaże zarząd województwa lubuskiego. Konkurs ma na celu zwiększenie potencjału ratowniczego jednostek ochotniczych w regionie.

Maksymalne wsparcie dla jednego projektu może wynieść 20 tys. zł. Na co przeznaczyć można pieniądze? O tym Arkadiusz Mieczyński, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Transportowej urzędu marszałkowskiego.

Będzie można zakupić sprzęt ochrony osobistej, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, ale również umundurowanie galowe dla strażaków ochotników. W tym ostatnim temacie trwała dyskusja czy strażakom ochotnikom takie umundurowanie jest potrzebne. Oczywiście jest, bo strażacy ochotnicy kształtują rzeczywistość społeczną, uczestniczą w wielu wydarzeniach kulturalnych i społecznych.

W przypadku większej liczby zgłoszeń rozważane jest zwiększenie wartości całego programu. Ważne jest to, że nie jest wymagany wkład własny, a wnioski mogą składać same jednostki OSP, a nie jak to wcześniej było – jednostki samorządu terytorialnego. Czas składania wniosków mija 25 marca.