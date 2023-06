Ruszyła kolejna edycja konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie. Jak przekonują organizatorzy, przedsiębiorstw, dla których ważne są nie tylko cele biznesowe, ale również te społeczne nie brakuje.

I to niekoniecznie chodzi o duże firmy, co podkreśla Magdalena Tokarska, prezeska Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 sierpnia. Później nastąpi ich analiza i weryfikacja.

Nam najbardziej zależy na tym drugim momencie, kiedy się poznajemy i konfrontujemy, co ktoś o nich napisał lub to, co oni chcą przekazać światu. W nagrodę nie ma żadnych pieniędzy, są pięknie statuetki, serduszko w drewnie i to wszystko, co dajemy.