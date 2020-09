Winobranie w Zielonej Górze przeszło już do historii. Tymczasem sezon na zbiory winogron rozpoczyna się właśnie teraz. Praca na winnicach wre, co nie oznacza braku okazji do zabawy. Winiarze będą świętować w Zaborze, na terenie winnicy samorządowej.

Z okazji otwarcia sezonu winobraniowego Lubuskie Centrum Winiarstwa przygotowało różnorodne atrakcje – pokaz tłoczenia soku z winogron, degustacje produktów regionalnych i prezentacje sommelierów, czyli znawców win. Będzie również to, czego zabrakło w zielonogórskiej odsłonie winiarskiego święta.

Z koszykami, z sekatorami, wyposażeni, zrywamy winogrona. A więc jest to taki korowód przy tradycyjnym śpiewie, będzie go prowadził Lubuski Zespół Pieśni i Tańca. Udamy się na winnicę.

A jest co celebrować, bo ten rok był wyjątkowo korzystny dla winiarzy i ich upraw.

W tym roku nasz region ominęły wszystkie plagi, dlatego że nie było przymrozków, grad również nas ominął, nie było deszczów. Więc mamy rewelacyjne parametry w winnicach, owoce są najwyższej jakości. Ostatni tydzień również spowodował, że cukier pięknie się gromadzi. A w połączeniu z ostatnimi sukcesami lubuskich win na różnych konkursach – i ogólnopolskich, i międzynarodowych – to tylko dobrze rokuje, jeśli chodzi o dalszy rozwój polskiego, szczególnie lubuskiego winiarstwa.

Winobranie na winnicy samorządowej, przy Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze odbędzie się w piątek, 25 września od godziny 12:30 do 18:00.