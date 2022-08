Myjki ciśnieniowe, odzież ochronna, worki, podbieraki, płyny dezynfekujące – to pożądane artykuły dla osób zaangażowanych w ratowanie Odry. Część sprzętu na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego przekazał dziś zarząd województwa lubuskiego.

Marszałek Elżbieta Polak mówiła na konferencji prasowej w Krośnie Odrzańskim, że pomoc płynie również z innych stron Polski.

Lubuska marszałek przekonywała, że niezbędne jest działanie ponad podziałami, tymi politycznymi i regionalnymi. Dziś w porcie w Cigacicach zostanie podpisane porozumienie między marszałkami czterech nadodrzańskich województw ws. programu ratunkowego dla Odry.

Przyczyn katastrofy wciąż jeszcze nie znamy, ale burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula obawia się, że tego typu zdarzenia mogą wracać.

Jesteśmy w ciemnym zaułku, bo gdyby się udało udowodnić, że to zrobili ludzie, to wtedy da radę temu jakoś zapobiegać. Jeżeli takie zjawiska będą się powtarzały, bo przecież suszy nie wyeliminujemy, jeśli nie da rady tej rzeki odnowić, to takie zjawiska będą występowały. Mówię ze łzami w oczach, że ten sprzęt niestety będzie potrzebny.