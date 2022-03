Prawo wszystkich osób do równego traktowania jest powszechnym prawem uznanym zarówno przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, jak i wiążące Polskę umowy międzynarodowe. Dyskryminacją jest każde gorsze potraktowanie osoby ze względu na jej cechę osobistą np. płeć, wiek, orientację seksualną, wyznanie, kolor skóry, pochodzenie, chorobę.



Jedna z wielu takich dyskryminacji dotyczy ludzi z wirusem HIV lub chorych na Aids. O świadomości o tej przypadłości opowiedziała Ewelina Hajłasz, koordynatorka punktu testów na wirusa HIV w Zielonej Górze.

Sytuacja dotycząca zakażeń wirusem HIV, przypomina diagnozowanie innych chorób, ponieważ cały czas jest pandemia Covid, dostęp do pewnych usług został ograniczony, poza tym ludzie sami skupili się jednak na Covidzie i odpychają być może świadomość i myśli o tym, że mogliby również testować się w kierunku innych chorób. Może przez pandemie Covid wykrywalność spadła, ale to nie dlatego, że tego wirusa nie ma, tylko właśnie dlatego, że coraz mniej ludzi się akurat testuje

Nasza rozmówczyni, przekazała nam więcej informacji o punkcie testów na HIV w Zielonej Górze, w którym wykonywane są anonimowe badania.

Taki punkt testowania w Zielonej Górze, jest już od ponad 20 lat i to nie jest tak, że nas ludzie nie znają i nie badają się. Mamy faktycznie pacjentów, klientów, ale mamy faktycznie wrażenie, że w porównaniu z większymi miastami, w Zielonej Górze, tych odwiedzających nas klientów jest mniej, z jednej strony może to wynikać z tego, że niewiedzą, ale też nie wiedzą moim zdaniem dlatego, że nie mają świadomości, że to ich dotyczy i nie szukają informacji, o tym, gdzie można taki test zrobić