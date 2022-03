Najbliższe dni, a może i godziny mają przynieść dobre informacje zielonogórskiej koszykówce. Do drużyny ma dołączyć nowy zawodnik, a klub ma pozyskać sponsora.

Wczoraj w Gliwicach podczas wygranego meczu przez Eneę Zastal BC z GTK 89:92 pojawił się Devyn Marble. Amerykanin odchodzi z Dąbrowy Górniczej i – jak donoszą sportowe fakty – będzie grał w Zastalu. Janusz Jasiński nie potwierdza nam jeszcze tego, ale klub ma dziś wydać komunikat w tej sprawie.

A jeśli chodzi o finanse, właściciela klubu pytaliśmy o sytuację klubu po zawieszeniu swojego udziału w lidze VTB.

Fakt jest taki, że dla nas sytuacja finansowa będzie dużo gorsza, ale mamy przyjaciół i szanse na pomoc z innej strony. Liczę też na miasto. Skoro wszyscy się godzimy wokół pomocy Ukrainie, to ważne, byśmy teraz to w mieście jeszcze zrobili. Może usiądziemy do okrągłego stołu, ja jestem gotowy. Pokażmy, że jesteśmy miastem rozsądnym i pokojowo nastawionym do świata.