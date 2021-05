Zobacz info

Szanowni Państwo Zapraszamy jutro tj. 19.05.21 na godz. 13:00 do Galerii Rektorat (ul. Licealna 9) na wernisaż wystawy Małgorzaty Dajewskiej pt. „Refleksy i Refleksje”. ŻYCIORYS ARTYSTYCZNY Profesor Małgorzata Dajewska urodziła się 30.09.1958 w Sosnowcu. W swoim rodzinnym mieście chodziła do szkoły podstawowej uczęszczając równolegle do szkoły muzycznej I stopnia, którą ukończyła w klasie skrzypiec. Swoją edukację kontynuowała w Liceum Ogólnokształcącym im....