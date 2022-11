Skomunikowanie południowej strefy z węzłem S3 oraz dokończenie hali sportowej – to na dziś największe inwestycje, które są prowadzone w Nowej Soli, o których mówił w Radiu Index prezydent Jacek Milewski.

Trwają ostatnie prace związane z halą sportową. Obiekt na 1,5 tys. miejsc ma być gotowy w lutym.

Wszystko wskazuje na to, że to się uda. Mam nadzieję, że to będzie obiekt, na który czekało środowisko sportowe, ale dla mieszkańców będzie to obiekt, gdzie będzie odbywać się też sfera kulturalna, takie większe koncerty.