Osadzeni w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, w ramach zajęć resocjalizacyjnych, tworzą ośrodek sztuki. Przypomnijmy, że podstawowym celem resocjalizacji jest powstrzymanie osoby skazanej od ponownego popełnienia przestępstwa. Zaś resocjalizacja sztuką pomaga również w podjęciu walki o zmianę dotychczasowego stylu życia.

Partnerem nowopowstałego ośrodka sztuki jest Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis oraz Teatr Lubuski, który wspiera osadzonych od 2018 roku. Porucznik Piotr Hamera – rzecznik prasowy dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu – mówi, że warsztaty artystyczne angażują osadzonych do pracy nad sobą i własnymi deficytami.

Zakład karny jest miejscem wykonywania kary przede wszystkim, ale tam się toczy normalne życie. Jak ktoś odbywa karę pięciu czy dziesięciu lat też nie może być odcięty od normalnego funkcjonowania, bo później jak taka osoba wychodzi to tak jakbyśmy zwierzę z klatki wypuścili. Więc ta praca musi być cały czas w bardzo szerokim aspekcie prowadzona. To nie tylko uzupełnienia wykształcenia, to nie tylko możliwość podjęcia pracy, ale to też praca nad własną psychiką.