Jutro i pojutrze powinniśmy uważać na drogach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej znów ostrzega przed oblodzeniami jezdni i chodników.

Temperatura powietrza ma sięgać od -1 do -3 stopni Celsjusza, a temperatura przy gruncie wyniesie do -5 stopni. Pamiętajmy o dostosowaniu prędkości jazdy do warunków na drodze oraz odpowiednim oświetleniu lub oznakowaniu. Kierowcy przy ograniczonej widoczności powinni mieć włączone światła przeciwmgłowe, a piesi – nosić odblaski, także w dzień.