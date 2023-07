Czy to koniec sporu o budowę budynku pasywnego Urzędu Marszałkowskiego? A może dopiero początek? Zielonogórski magistrat wydał długo oczekiwaną decyzję co do tej inwestycji i jest ona … odmowna. Decyzja magistratu dotarła do Urzędu Marszałkowskiego w pierwszej połowie lipca.

Przypomnijmy – w pierwotnym założeniu energooszczędny budynek pasywny miał być sfinansowany z funduszy KPO. Pieniądze te jednak wciąż nie trafiły do naszego regionu. Według marszałek Elżbiety Anny Polak prezydent Kubicki działa w teamie PiS.

Przypomnijmy, że budynek pasywny miałby powstać na jednej z działek w Nowym Kisielinie.