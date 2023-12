Za nami spotkanie z Karolem Wójcickim popularyzatorem astronomii i kosmosu. Wydarzanie odbyło się w Parku Technologii Kosmicznych. Celem było przedstawienie dzieciom wiedzy z zakresu z astronomii, a także wzbudzenie w nich nowych pasji związanych z nowoczesnymi technologiami.

Jak mówi prowadzący spotkanie, kosmos jest bliżej niż myślimy.

Kosmos wydawać by się mogło jest odległy i bardzo abstrakcyjny. Staram się jednak pokazywać dzieciakom jak blisko nas jest. W czasie spotkań wyjaśniam im że ich miejsce jest w kosmosie. Choć teraz ich perspektywą jest szkoła, plac zabaw, podwórko, ale w przyszłość mogą to zamienić na fabrykę technologi kosmicznych czy rakietę kosmiczną. Warto mówić o kosmosie.

Podczas spotkania pojawiło się pojęcie kosmicznej rewolucji.

To zespół zmian jaki zachodził w branży kosmicznej na przestrzni ostanich lat. Głównie za sprawą firm Elona Muska. Doprowadziło, to do obniżenia kosztów lotów kosmicznych, a co za tym idzie wdrożenia innych perspektyw o jakich wcześniej nie mogliśmy marzyć.