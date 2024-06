Trwa Festiwal Filmu Teatru i Książki. W ramach festiwalu odbywają się projekcje, pokazy, spotkania z aktorami. Natomiast dla najmłodszych została przygotowana strefa na deptaku. Przed nami jeszcze projekcje kina niemieckiego, przystanek teatralny oraz maraton filmów Marka Hłaski.

Wydarzenie zainaugurowała debata: “Maciej Kozłowski…Tak zapamiętany, wzięli w niej udział wice marszałek województwa lubuskiego Sebastian Ciemnoczołowski, dr Andrzej Buck oraz Łukasz Maciejewski.

I Kargowa i Zielona Góra wyróżnia się tym, że zwracamy uwagę na to co tworzy kino, czyli artystów drugoplanowych, zwłaszcza tak wyjątkowych takich jakim był Maciej Kozłowski. On na tym drugim planie tworzył wyraziste postacie, a te pamiętamy po latach.