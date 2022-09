Będzie kolejna edycja Lubuskiego Samarytanina. Przypomnijmy – projekt polega na wyróżnieniu osób, które bezinteresownie pomagają chorym. Lubuscy Samarytanie zostaną wybrani już po raz czwarty.

Konkurs podzielono na trzy kategorie – pracownik służby zdrowia, placówki medycznej lub instytucji oraz wolontariatu. Mówi Ewa Skrbeńska, pełniąca obowiązki dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia w lubuskiem.

Niezwykle istotne jest to, żeby w tym czasie codziennym znaleźć czas na to, co jest nieprzeliczalne. Czyli bezinteresowność i chęć pomocy.