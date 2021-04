Ruszyła kolejna edycja projektu “Zdrowie pod kontrolą”. W przeciwieństwie do lat poprzednich nie odbywa się ona jednak w galeriach handlowych, a w Internecie. Cel jest ten sam – propagowanie zdrowego trybu życia.

Organizatorem akcji jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny. Tylko w Polsce do prozdrowotnego projektu zaangażowało się 19 miast. Ze względu na pandemie zamiast bezpłatnego mierzenia parametrów zdrowotnych, w tym roku przyjął on formę wydarzenia na facebooku. Znajdziemy tam między innymi wyzwanie dla zdrowia. Na czym ono polega?

Trzeba zrobić jakąś czynność, bardzo prostą. Dla swojego zdrowia. Są to czynności, które ludzie wcześniej wykonywali bez problemu. Przed pandemią. Teraz jednak trudno jest z wprowadzeniem ich do codziennej rutyny. Takie wyzwanie to zastrzyk motywacji. Są to naprawdę proste czynności. Na przykład umycie zębów lub pójście na spacer.