Już za nieco ponad tydzień Polacy pójdą do urn i wybiorą posłów oraz senatorów. Przypomnijmy – wybory parlamentarne zaplanowano na 15 października. Tymczasem do czwartku 12 października osoby chcące głosować poza miejscem zameldowania powinny wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania lub dopisać się do spisu wyborców w konkretnej gminie.

Osoby, które nie są pewne, gdzie są przypisane, mogą to sprawdzić w aplikacji mObywatel lub na rządowej stronie gov.pl. Mówi Patryk Wachowiec z Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Tam dosłownie wystarczą 3-4 kliknięcia, żeby sprawdzić w którym spisie wyborców jesteśmy ujęci. Mogą być problemy z tym, że ktoś kiedyś się przeprowadzał. Ktoś zmieniał adres zamieszkania. Ktoś nadal jest zameldowany u rodziców. Warto dopilnować tego, żeby 15 października nie było zaskoczenia.

Zaświadczenie o prawie do głosowania można pobrać w dowolnym urzędzie gminy w całej Polsce.