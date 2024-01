Miał być do 26 stycznia, ale ze względu na ogromne zainteresowanie – termin zgłoszeń do Lubuskich Wawrzynów został przedłużony. Autorzy z lubuskiego mają czas do1 lutego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach – Wawrzyn Literacki, Naukowy oraz Dziennikarski. W planach jest też nagroda czytelników. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest termin publikacji prac konkursowych – musi się on zamykać w 2023 roku.

Sporo zgłoszeń – tradycyjnie już – wpływa na ostatnią chwilę. Mówi dr Andrzej Buck, dyrektor biblioteki Norwida w Zielonej Górze.

Zwyczajowo jest tak, że ostatniego dnia najwięcej prac jest przynoszonych. Będziemy czekali jeszcze też na prace spływające drogą pocztową.

A o co uczestnicy plebiscytu walczą?

Mamy statuetki, są też nagrody finansowe. Mamy też wyróżnienia, zwracamy uwagę na debiuty. Święto lubuskich autorów już wkrótce.

Wkrótce, bo gala finałowa konkursu odbędzie się 29 lutego.