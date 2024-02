Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze wychodzi naprzeciw potrzebom osób z Ukrainy i wprowadza udogodnienia. Dokładniej – testy na prawo jazdy w języku ukraińskim. Do tej pory egzaminy przeprowadzane były wyłącznie w języku polskim, niemieckim, angielskim oraz migowym.

Co ważne – test był po ukraińsku, należy to zgłosić już podczas rejestracji. Czyli w momencie rezerwacji terminu. Jak zapewniają pracownicy ośrodka – pytania są takie same dla wszystkich zdających. Kursanci mogą ponadto poprosić, aby w trakcie weryfikacji ich umiejętności był obecny tłumacz.