To nie świętowanie, a obowiązek – tak o zbliżającym się Lubuskim Kongresie Kobiet mówią jego organizatorzy. Jutro w urzędzie marszałkowskim trzynasta edycja tego wydarzenia.

Sala prasowa urzędu zmieni się jutro w strefę zdrowia i urody, ale najważniejsze będą panele dyskusyjne. „Jest wojna! Razem mamy siłę” – to nazwa jednego z dwóch tematów przewodnich tegorocznego spotkania. O szczegółach Elżbieta Polak, marszałek województwa.

My jako kobiety wybrałyśmy tym razem temat, który wywrócił świat do góry nogami. Nie możemy przyzwyczaić się do tego, że Rosja napadła na Ukrainę. Nie możemy być obojętni. Będziemy w pierwszym panelu na ten temat rozmawiać. Na temat, jak bardzo potrzebna jest nasza pomoc, długofalowa.