Bierzemy się za szopy – mówią przedstawiciele Polskiego Związku Łowiectwa. I to nie sami – bo pomogą im naukowcy oraz studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dokładniej chodzi o przebadanie truchła szopa pracza. Zwierzaki te w ostatnich latach dość mocno zaczęły ingerować w lokalną naturę. Pojawiają się nawet w mieście.

I choć większości z nas kojarzą się jako puchate i sympatyczne, szopy mogą być niebezpieczne. Dlatego teraz zostaną wzięte pod lupę. Podpisane zostało porozumienie na przeprowadzenie wspólnych badań.

Bardzo szeroko zakrojone badania, więc na bardzo dużo informacji liczymy. Szopów jest bardzo dużo, to będą badania na pewno na lata. Jest co robić.

Mówiła dr Sylwia Andrzejczak – Grządko z Instytutu Nauk Biologicznych UZ. Myśliwi podkreślają – szopy są gatunkiem inwazyjnym i musimy reagować póki jest na to czas. Czego łowczy oczekują zatem po wspólnych badaniach? To tłumaczy Jacek Banaszek, przedstawiciel Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze.

Myślę, że przede wszystkim to będzie wartość dla osób, które nie wiedzą co szop może w sobie przenosić. Choroby, bakterie. Nie tylko w stosunku do człowieka, ale także dla naszych zwierząt domowych czy przydomowych.