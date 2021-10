Dziś Dzień Edukacji Narodowej, mówiąc potocznej – Dzień Nauczyciela. Belfrowie z Zielonej Góry świętują jednak już od wtorku, bo to wtedy w Filharmonii Zielonogórskiej odbyło się spotkanie z wojewodą lubuskim. Uroczystość była okazją do nagrodzenia nauczycieli medalami Komisji Edukacji Narodowej, wręczenia nagród Ministra Edukacji oraz odznaczeń za długoletnią służbę.

Żeby jednak którąkolwiek z tych nagród otrzymać, trzeba się wykazać. Zarówno kwalifikacjami, jak i odpowiednim podejściem do dzieci. Wioleta Dudziak z podstawówki nr 13 zdradziła nam kilka podstawowych cech dzisiejszego pedagoga.

Oczekiwania i wymagania wobec nauczyciela cały czas rosną. Musi być bardzo wszechstronną osobą, ale też cierpliwą. Do tego konsekwencja, wytrwałość – to podstawa. I wiedza merytoryczna. Plus powołanie, bo bez tego się nie da, to jest trudna praca.