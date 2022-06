Za nami kolejny odcinek naszego programu “Projekt Progres” to propozycja dla tych, którzy interesują się: szeroko pojętym biznesem, promowaniem firmy w mediach społecznościowych.

Kolejny przedwakacyjny odcinek naszego programu dotyczył sukcesji i pojęcia z nią związanego. Przedsiębiorca, członek organizacji zakłada, że jego biznes osiągnie sukces.

Sukcesja to jest bardzo ciekawy temat i podsumowuje nasze ostatnie spotkania w ramach naszego cyklu. Mówi o tym w jaki sposób przeciętny Jan Kowalski tworzył taką organizacje. Wiele firm powstało w momencie zmiany ustrojowej w latach 90-tych. Te firmy trwając przed dwadzieścia czy trzydzieści lat będących tworzonymi przez rodziców dzieci wygłodniały sukcesów w latach drapieżnego kapitalizmu. Zmusiły do podejmowania określonych działań, firmy te rozrosły się od jednoosobowych firm do wielkich korporacji.