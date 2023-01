Kolejni młodzi Lubuszanie docenieni. Tym razem stypendiami marszałka województwa. W piątek 20 stycznia w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbyła się uroczystość wręczenie wyróżnień oraz stypendiów dla uczniów oraz studentów. Wśród tych pierwszych przyznane zostały stypendia naukowe, twórcze oraz artystyczne. Na studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych lubuskich uczelni czekały natomiast stypendia motywacyjne.

Otrzymać stypendium od marszałka województwa nie jest łatwo. Wśród warunków koniecznych do spełnienia jest między innymi wysoka średnia. Mówi Mirosław Glaz, dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Jeżeli chodzi o studentów, to muszą oni studiować na lubuskich uczelniach. Muszą mieć średnią 4,8. Muszą mieć na swoim koncie takie osiągnięcia jak olimpiady, konkursy. Jeżeli chodzi o stypendia dla uczniów, to tez wysokie wyniki – w nauce, w konkursach, coś wynaleźć. W zależności od kategorii.

Ciężka praca i talent zostają wynagrodzone. Stypendia motywacyjne, to tysiąc złotych miesięcznie przez dziewięć miesięcy. Stypendia dla uczniów to z kolei 600 złotych przez pół roku. Na co stypendyści mogą wydać te pieniądze? To tłumaczy Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego.

Przede wszystkim na te pasje, za które dostają nagrody. To o uczniach. A studenci w dużej mierze na utrzymanie się w naszym regionie. Oni nie mają szansy na otrzymanie stypendium na 1 roku, bo nie mają jeszcze wyników w nauce. My tą lukę zapełniamy.

Wśród 31 nagrodzonych studentów docenionych stypendium motywacyjnym znalazł się Mateusz Napieralski, student Informatyki i Ekonometrii na Wydziale Matematycznym UZ. Pieniądze ze stypendium planuje wydać na…

Naukę, dalszy rozwój. Ale również na utrzymanie się, nie będę już musiał łączyć uczelni z pracą. Wystarczy mi stypendium.

W sumie przyznanych zostało 56 stypendiów. 31 trafiło do lubuskich studentów. 25 stypendiów to wyróżnienia dla uczniów szkół ponadpodstawowych i artystycznych.