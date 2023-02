Luty na Uniwersytecie Zielonogórskim stoi pod znakiem biotechnologii, a to wszystko za sprawą sylwetek absolwentów extra: Olgi Konkol i Damiana Kuny. Interdyscyplinarna dziedzina nauki pozwala na rozwijanie swoich pasji w wielu zakresach rynku pracy.

Decyzja o podjęciu danego kierunku studiów zawsze wiąże się z ciekawą historią. Damian od liceum interesował się biologią, a jego pierwotnym planem było dostanie się na medycynę, jednak wybrał naszą uczelnie, czego dzisiaj nie żałuje.

Czas studiów, to aktywność akademicka, przede wszystkim działalność w Kole Naukowym Biologów i realizacja różnych przedsięwzięć jak noc biologów, ale także wyjazd na Erasmusa do Hiszpanii.

Po powrocie z Hiszpanii wyjechał na półtoraroczny staż zagraniczny, który odbył na Uniwersytecie w Alabamie.

W Stanach Zjednoczonych byłem odpowiedzialny za projekt dotyczący badania chorób związany z dysfunkcją rzęsek pierwotnych. Rzęski pierwotne są to takie organelle komórkowe odpowiadające za komunikacje. Bardzo lubię je porównywać do relacji interpersonalnych pomiędzy ludźmi. Rzeczywiście są one odpowiedzialne za odbieranie sygnału zewnątrz komórkowych np.; hormonów czy innych cząsteczek sygnałowych.