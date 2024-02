Zielonogórscy radni okazali się wyjątkowo zgodni, jeśli chodzi o darmowe przejazdy dla studentów. W poniedziałek podczas nadzwyczajnej sesji rady miasta jednogłośnie zagłosowali za darmowymi przejazdami dla tej grupy pasażerów MZK.

My natomiast pytamy – kiedy bezpłatne bilety dla studentów wejdą w życie? To tłumaczy Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry.

Dwa tygodnie od opublikowania w dzienniku urzędowym województwa lubuskiego. Prezydent prosił wojewodę, żeby stało się to jak najszybciej. Jest deklaracja, że we wtorek się pojawi, czyli około 2-3 marca powinny obowiązywać.

Bezpłatne przejazdy dotyczą wszystkich studentów do 26 roku życia, nie tylko tych uczących się na Uniwersytecie Zielonogórskim. To wzbudziło wątpliwość radnego KO Janusza Rewersa.

Prezydent podał ubytek w budżecie około 600 tysięcy złotych, czyli raczej chodziło o studentów UZ. A jak za darmo będą jeździć wszyscy studenci, to pewnie będzie to większa kwota. Ale generalnie każdy sposób jest dobry na przyciągniecie studentów do naszego miasta.