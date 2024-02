Komisja Europejska zatwierdzi w tym tygodniu odblokowanie dla Polski ważnych, unijnych funduszy: spójności oraz odbudowy. To łącznie 600 miliardów złotych. Zapowiedziała to kilka dni temu szefowa Komisji Europejskiej podczas wizyty w Warszawie.

O komentarz poprosiliśmy prof. Waldemara Sługockiego, wiceministra rozwoju technologii.

To nie jest tak, że to była decyzja bezrefleksyjna. Ją poprzedziła cała masa prac, spotkań i rozmów. Kluczowa była wizyta ministra sprawiedliwości w Brukseli.

Samorządowcy cieszą się, że obiecane od lat pieniądze trafią w końcu do Polski. Ale mają też obawy. Chodzi o to czy uda się zakończyć i rozliczyć wszystkie inwestycje zapisane w KPO. Zostały na to tylko 2 lata.

Chcemy negocjować z Komisją Europejską wydłużenie czasu, na realizację tych działań. Jest taka możliwość. Ale to trzeba bardzo dokładnie przygotować dokumentację i przekonać komisję, która będzie podchodziła do tego bardzo detalicznie.

„Rozmowa na 96FM” od poniedziałku do piątku, zawsze o 9.30.