Miejsca parkingowe w Zielonej Górze, a raczej ich brak na poszczególnych osiedlach – ten temat wraca jak bumerang.

W środowej audycji „Prezydent na 96 FM” Janusz Kubicki pytany był przez pana Arkadiusza o ulicę Lisią. Tam – jak twierdzi nasz słuchacz – jest problem.

Mam pytanie dotyczące ulicy Lisiej. Przy numerze 39 jest budowany piękny nowy blok. Zajęto podczas budowy sporo miejsc parkingowych. Jestem ciekaw, ile miejsc parkingowych zostanie stworzonych dla nowych mieszkańców.

Janusz Kubicki przyznał, że nie zna dokładnie tej sprawy. Odpowiedź, co z ewentualnymi miejscami parkingowymi przy ulicy Lisiej w kolejnej audycji „Prezydent na 96 FM”. Włodarz miasta tymczasem wspominał, by nowe budynki mieszkalne byłby stawiane przez deweloperów już z myślą o miejscach parkingowych.

Chcielibyśmy w niektórych miejscach wprowadzić jakiś zapis, Nie zawsze sytuacja jest tożsama czyli sprzedają się mieszkania, ale nie sprzedają się mieszkania w halach podziemnych.

