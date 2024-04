Koalicja Obywatelska zdecydowanie wygrała wybory do sejmiku w naszym regionie. W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki.

Koalicja Obywatelska zgarnęła pełną pulę w Radzie Miasta, bo może rządzić samodzielnie i niewiele zabrakło, by podobnie było w sejmiku. Ugrupowanie zdobyło prawie 35 procent poparcia, co przełożyło się na 14 mandatów, do zdobycia piętnastego zabrakło niewiele, dokładnie 100 głosów. Prawdopodobna jest zatem koalicja w sejmiku z Trzecią Drogą, na którą zagłosowało 18 procent wyborów, a dało jej to sześć mandatów. PiS zostanie w opozycji z 10 mandatami. Do sejmiku nie weszła Lewica, na co bardzo liczyła, jak również pozostałe, mniejsze ugrupowania.

Indywidualnie rekordzistą okazał się Sebastian Ciemnoczołowski. Na szefa radnych klubu KO zagłosowało ponad 16 tysięcy wyborców. Z okręgu zielonogórskiego do sejmiku dostali się ponadto Alicja Makarska i Sławomir Kotylak. PiS reprezentować będą Zbigniew Kościk i Jakub Ast, a Trzecią Drogę Tomasz Siemiński.