Kto zabił? Czym zabił? Gdzie zabił? Miłość i zdrada! Życie i śmierć! Zagramy dla was niepowtarzalny spektakl detektywistyczny! Będzie ofiara, będzie detektyw i oczywiście morderca. A wszystko to improwizowane! Zagrają dla was Ludzie Fruuu w składzie: => Jakub Stępniak => Jakub Góral => Jakub Goc => Hania Kłosińska => Zuza Ziembicka => Sabina Olechnowska => Rafał Dragan => Patryk Cyplik 3.11. - wtorek 20:00 - dla spóźnialskich 19:45 Tkalnia - ul. Fabryczna 13A WSTĘP WOLNY Przypominamy o obowiązku...