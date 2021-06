Od 9 czerwca 2021 do niedzieli 13 czerwca 2021 r. można zapisać się na szczepienie w punkcie Uniwersytetu Zielonogórskiego, który został usytuowany w Hali Sportowej przy ul. Prostej 39 w Zielonej Górze (Budynek A-21). Terminy szczepień to 16-17-18 czerwca, w godz. od 9.00 do 18.00.

Uniwersytet Zielonogórski został poinformowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o zabezpieczeniu na potrzeby punktu szczepień UZ szczepionki firmy Pfizer. Od 1 lipca br. będzie można przyjąć II dawkę szczepionki w dowolnym, wybranym przez siebie punkcie.

Kto może zapisać się na szczepienie w punktu szczepień Uniwersytetu Zielonogórskiego? Osoby jeszcze niezaszczepione przeciw COVID-19 osób z poniższych grup:

pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, również cudzoziemcy,

nauczyciele akademiccy, doktoranci, również cudzoziemcy,

studenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, również cudzoziemcy,

rodziny pracowników i studentów,

osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,

osoby współpracujące z Uniwersytetem i ich rodziny, w tym dzieci od 12. do 15. roku życia.

Jak zapisać się na szczepienie?

Rejestracja na szczepienie: każda osoba chcąca zaszczepić się w punkcie szczepień Uniwersytetu Zielonogórskiego proszona jest o wypełnienie ankiety zamieszczonej na stronie https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?komunikat-w-sprawie-sarscov-2

a) Imię i nazwisko, b) Nr PESEL (w przypadku jego braku, numer i seria dowodu osobistego, serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) c) Nr telefonu komórkowego.

W ankiecie jest zawarta prośba o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia (imion), nazwiska, numer telefonu, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – daty urodzenia, serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, przez Uniwersytet Zielonogórski w celu organizacji procesu szczepień oraz wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych SZPAK-ART. Mariusz Szpakowski Masowy Punkt Szczepień przeciwko COVID-19 w celu organizacji i realizacji procesu szczepień.

Jednorazową ankietę rejestracji do szczepienia należy wypełnić do 13 czerwca 2021 roku do godziny 18:00.

Szczepienia wykonuje firma SZPAK-ART. Mariusz Szpakowski Masowy Punkt Szczepień przeciwko COVID-19.

