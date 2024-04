Rusza Zielonogórskie Studio Aktorskie

Jeśli marzysz o pracy aktora, chciałbyś poznać tajniki pracy głosem czy sprawdzić się przed kamerą, takie możliwości właśnie otwierają się w mieście. Działalność rozpoczyna Zielonogórskie Studio Aktorskie.

Pomysł na taką formę działalności rodził się bardzo długo, ale w końcu doszedł do skutku. Zrodził się z obserwacji i potrzeby przeprowadzenia warsztatów teatralnych dla młodzieży i nie tylko. Zapotrzebowanie na tego typu aktywność jest, co już pokazują pytanie związane z uruchomieniem studia. W prowadzeniu takich zajęć ważna jest kadra naukowa.

[su_quote]Osoby, które pojawia się na zajęciach czekają warsztaty głosowe, kamerowe, związane z ruchem, a to wszystko poprowadzi doświadczona kadra. [/su_quote]

Wśród wykładowców: Sandra Matelska, Aleksander Stasiewicz, Joanna Wąż czy Sandra Staniszewska Herbich, która poprowadzi warsztaty związane z pracą z kamerą.

[su_quote]To zajęcia przygotowujące do pracy na planie filmowym, to zajęcia które pomogą uczniom i studentom odnaleźć się w świecie wszelkiego rodzaju castingów. To warsztat otwierający i relaksujący. [/su_quote]

Pierwsze zajęcia odbyły się 21 kwietnia, a szczegółowe informacje o zapisach i kursach na stronie Zielonogórskiego Studia Aktorskiego.