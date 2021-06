Ruszyła druga edycja programu „Nawadnianie boisk piłkarskich”. Po sukcesie poprzedniej, w tym roku urząd marszałkowski postanowił kontynuować projekt. Na czym on polega?

Gminy otrzymują wsparcie z samorządu realizując inwestycje dotyczące bazy sportowej. W ub. roku pula przeznaczonych środków wynosiła 500 tysięcy złotych, a skorzystało z niego 18 gmin.

W tym roku wsparcie otrzyma 11 gmin, a pula środków wynosi 300 tysięcy złotych, choć niewykluczone, że zostanie ona zwiększona. O idei nawadniania boisk piłkarskich mówił podczas konferencji prasowej wicemarszałek województwa Stanisław Tomczyszyn:

Wsparcie jest do 30 tysięcy złotych. Resztę musi dołożyć samorząd. Samorządy są zadowolone, że taki program istnieje, a idea sportu jest mocno chwalona.

O tym, jak ważna jest inwestycja w piłkarską infrastrukturę przekonywał prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Robert Skowron.

Jeżdżąc po województwie widzę, jaki ma to wydźwięk wśród samorządowców. Jestem bardzo podbudowany, że samorządowcy chcą do tego programu się przyłączać. Gdybyśmy nie mieli boisk na tym poziomie, na którym mamy, to niemielibyśmy tak wybitnych i wykształconych piłkarzy.