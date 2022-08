Kazik Staszewski będzie jednym z gości rozpoczynającego się jutro Solanin Film Festiwalu, który w Nowej Soli odbędzie się już po raz czternasty.

Lider Kultu nie będzie śpiewał, ale będzie jednym z gości po projekcji filmu dokumentalnego o zespole. Towarzyszyć Kazikowi będzie basista Irek Wereński. Mówi Grzegorz Potęga, jeden z organizatorów festiwalu.

Kalendarz Kazika jest tak wypełniony, że po trzech latach walki udało się wyszarpać ten jeden dzień i zaprosić go do nas. Cieszymy się, bo chcemy pokazać “Kult. Film”. Opowieść, którą przygotowała Olga Bieniek. Byliśmy na premierze trzy lata temu w Warszawie. Na Solaninie trzy lata temu odbył się pierwszy pokaz materiałów filmowych. Będzie to jakaś klamra. Nie ma też wątpliwości, że liczymy na świetne spotkanie z Kazikiem.

Spotkanie z Kazikiem w czwartek. O 17:00 projekcja filmu, a po nim dyskusja. Solanin Film Festiwal to jednak przede wszystkim konkursy – kina niezależnego, studenckiego i offowego.

Dostaliśmy prawie trzysta tytułów do konkursów. To jest kino – offowe, studenckie i niezależne. Selekcja była bardzo mocna. Świadczy o tym 29 filmów, które przebiło się do konkursu. To są filmy młodych ludzi, którzy ciekawie opowiadają o Polsce.