W lubuskim sejmiku doszło ostatnio do dużych zmian. Jego przewodnicząca, Wioleta Haręźlak, wraz z dwiema radnymi – Aleksandrą Mrozek i Beatą Kulczycką – ogłosiła powstanie klubu Samorządowe Lubuskie. Do nowej formacji dołączył też Edward Fedko. To zachwiało dotychczasowym porządkiem w sejmiku.

Do decyzji radnych krytycznie odnosi się marszałek Elżbieta Polak. Nie uważa jednak, by z powodu nowego klubu zagrożona była pozycja zarządu województwa.

W tej chwili raczej nie, ale matematyka jest tutaj faktycznie niekorzystna dla zarządu i koalicji rządzącej. Mamy w tej chwili 16 radnych do 14 w koalicji, więc opozycja jest większa. Sytuacja jest trudna. Rozmawiamy o współpracy, o tym, jak poprawić wzajemne relacje.

Marszałek ma nadzieję, że skład zarządu województwa uda się utrzymać bez zmian. A większość w sejmiku tworzyła dotychczas Koalicja Obywatelska razem z radnymi PSL i SLD. Umowę w tej sprawie podpisali po wyborach samorządowych Jolanta Fedak, Waldemar Sługocki i Bogusław Wontor.