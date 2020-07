Budowa kopalni miedzi w województwie jest coraz bardziej realna. Ministerstwo Klimatu zatwierdziło dokumentację przekazaną przez firmę Miedzi Copper. Tym samym na terenie Lubuskiego została potwierdzona obecność złoża miedzi oraz opłacalność jego wydobycia.

Minimalna zasobność złoża „Nowa Sól” na poziomie ok. 2 tysięcy metrów głębokości to 60 kilogramów na metr kwadratowy. Takie dane podczas spotkania z samorządowcami przedstawił dyrektor firmy Miedzi Copper, prof. Stanisław Speczik. Inwestycja w kopalnię miedzi w Lubuskiem została również wpisana do Bilansu Zasobów Kopalin Polskich.

Złoże „Nowa Sól” zawiera ok. 10 tysięcy ton miedzi i 36 tysięcy ton srebra. Jest pierwszym od ponad 40 lat nowo odkrytym zasobem w Polsce.

Firma Miedzi Copper od 9 lat prowadzi w Polsce poszukiwania miedzi i srebra. Dotychczas zainwestowała w to 400 milionów złotych. Szacuje, że budowa kopalni w Lubuskiem kosztowałaby ok. 13-15 miliardów złotych i stworzyłaby ok. 8,5 tysiąca miejsc pracy.