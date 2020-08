W miniony weekend w Lubniewicach odbył się Konwent Marszałków Województw RP. To spotkanie przedstawicieli samorządów, polityki, nauki, którzy debatowali: o Unii Europejskiej i o ochronie zdrowia.

W konwencie wzięło udział wiele osobistości z całego kraju. – Konwent jest to organ opiniodawczo-doradczy Związku Województw RP – przypomniała Elżbieta Polak, marszałek województwa. Po raz pierwszy konwent w naszym regionie odbył się 8 lat temu.

W konwencie wzięli udział nie tylko politycy czy samorządowcy. Do Lubniewic przyjechał też Olgierd Łukaszewicz, aktor, który działa w ramach fundacji „My Obywatele Unii Europejskiej”.

Unii musimy bronić wszyscy, wszyscy obywatele. I uwierzyć, że ci, którzy zakładali Unię Europejską, naprawdę mieli na myśli zbudowanie lepszej Europy, lepszego świata. To musi się stać udziałem nas wszystkich, którzy wrzucamy kartki wyborcze. Powiedzieliśmy Unii: “tak, zapisujemy się do waszego klubu”, więc teraz do polityków prosimy: “nie huśtajcie naszymi emocjami i wątpliwościami”.