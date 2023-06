Najlepszy sposób na upalne dni? Ochłodzenie się w wodzie jeziora lub innego akwenu. Ratownicy WOPR przypominają jednak o kilku podstawowych zasadach. Po pierwsze – przed pływaniem nie powinno się ani spożywać alkoholu, ani ciężkich posiłków. Warto też co jakiś czas się schładzać. Ratownicy WOPR przypominają także o tym, żeby nie skakać do wody na tzw. główkę, jeśli nie znamy danego kąpieliska.

Zdarza się jednak i tak, że pomimo zachowania wszystkich tych zasad bezpieczeństwa, dochodzi do niebezpiecznej sytuacji i na naszych oczach ktoś się topi. Co wtedy powinniśmy zrobić? Pierwszym krokiem jest zaalarmowanie odpowiednich służb ratunkowych. Co dalej? To tłumaczy instruktor i ratownik WOPR, Marek Cieśla.

Jeśli jednak zdecydujemy się na podjęcie akcji ratunkowej, powinniśmy zachować odpowiedni dystans pomiędzy nami, a osobą tonącą. Cieśla sugeruje tutaj odległość co najmniej dwóch rąk – osoby tonącej i ratującej. Nigdy nie łapiemy tonącego bezpośrednio.

Więcej na temat bezpieczeństwa – nie tylko nad wodą – znajdziecie w programie “Na służbie”.