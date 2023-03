W pierwszej połowie marca odbyła się I Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Stowarzyszenia Lewicy Demokratycznej. Do Zielonej Góry zjechało się 203 delegatów z całego województwa. Wydarzenie było okazją do wyboru władz wojewódzkich stowarzyszenia.

Nie wszyscy jednak działacze dawnego i obecnego SLD zostali na spotkanie zaproszeni. Mówi Radosław Brodzik z Nowej Lewicy, który był gościem środowej „Rozmowy na 96FM”.

Jest mi przykro, mówiąc tak osobiście. Bo to między innymi ja biegałem z ulotkami po domach jak było referendum dot. wejścia do Unii Europejskiej. Byłem wolontariuszem. To nasz prezydent wprowadził Polskę do NATO.