1 kwietnia 1998 – to wtedy po raz pierwszy poszły w eter dźwięki Radia Index. Dokładniej – Akademickiego Radia Index, które to powstało na podwalinach studenckiego radia “Śrubka”. I tak od 25 lat na falach 96 fm mówimy do Was i puszczamy najlepszą muzykę.

Choć urodziny naszej stacji przypadają 1 kwietnia, to nie jest to żaden żart prima aprillisowy. Tak jak i żartem nie jest to, że z Wami – naszymi słuchaczami – chcemy ten dzień świętować. Dlatego też w sobotę w samo południe, zaopatrzeni w słodkości i kolorowe balony, wychodzimy na deptak zielonogórski. Mówi Kaja Rostkowska, nasza wice naczelna.

Szukajcie nas. Mamy 25 lat. Będzie głośno, będzie kolorowo. Będziemy zachęcali Was do słuchania najlepszego radia w naszym mieście.

Zanim jednak wyjdziemy na deptak, to zaserwujemy Wam też małą powtórkę z historii radia. Ta także w sobotę, w specjalnym wydaniu pasma porannego już od godziny 8. Przygotuje i poprowadzi je nasz szef muzyczny, Mateusz Kasperczyk.

Pojawią goście, w ty byli radiowcy Radia Index. Porozmawiamy o tym jak radio startowało, puścimy Wam też nasze wpadki z tych 25 lat. Będzie tego naprawdę sporo.

Dodajmy, że sobotni event będzie tylko przedsmakiem wielkiego świętowania naszego jubileuszu. Oficjalne obchody 25 – lecia naszego radia odbędą się podczas tegorocznego Winobrania.