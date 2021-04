Na terenie Zielonej Góry wykryte zostało ognisko Ptasiej grypy. Pojawiło się ono w niewielkim gospodarstwie na terenie Ochli. Zakażenie wykryto wśród drobiu. Kilkadziesiąt sztuk ptactwa zostało już uśpionych i zutylizowanych.

Wynik dodatni w kierunku ptasiej grypy stwierdzono w sobotę wieczorem. W niedzielę na miejsce wezwane zostały służby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz Straż Pożarna. Ognisko zostało zlikwidowane. Wyznaczono także dwie strefy bezpieczeństwa. Pierwsza z nich to obszar zapowietrzony.

Obszar zapowietrzony to obszar o promieniu 3 km od ogniska. Jest to teren objęty największymi restrykcjami. I największym zagrożeniem. Ptaki w gospodarstwach niekomercyjnych powinny być pozamykane. Prowadzone są kontrole poprzez przejście od domu do domu. Praktycznie obowiązuje też zakaz handlu, wprowadzania i wyprowadzania zwierząt z gospodarstw.