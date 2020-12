Trzy kluby lubuskiego sejmiku – Polskie Stronnictwo Ludowe, Bezpartyjni Samorządowcy i Samorządowe Lubuskie – podpisały między sobą porozumienie. Dotyczy ono współpracy przy konstruowaniu budżetu województwa i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Kluby chcą również wspólnie przygotowywać projekty nowych uchwał.

W imieniu klubów porozumienie podpisali ich przewodniczący. Jako pierwsza zabrała głos Wioleta Haręźlak z klubu Samorządowe Lubuskie, która kieruje również sejmikiem regionu. Deklarowała, że kluby są otwarte na współpracę z innymi radnymi.

Uznaliśmy, że właśnie w obszarze budżetu, w obszarze celów, które chcemy sobie wyznaczać, jesteśmy jednomyślni i chcemy ze sobą współpracować. Treść porozumienia uwzględnia również możliwość, aby właśnie wokół tych celów tworzyć jak najwięcej grup wsparcia. Adresujemy to oczywiście do pozostałych klubów w sejmiku województwa lubuskiego, które myślą tak samo jak my.

– Porozumienie daje nam możliwość, abyśmy mogli w większym stopniu wpływać na decyzje w województwie lubuskim – uważa Zbigniew Kołodziej, przewodniczący klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego.

A jednocześnie, abyśmy łatwiej mogli realizować budżet na ten rok i na lata następne. Jak każdy z państwa wie, w tej chwili w sejmiku województwa lubuskiego powstał pat – 15 osób jest w koalicji, która rządzi w województwie lubuskim, 15 po drugiej stronie. My jako Polskie Stronnictwo Ludowe szukamy porozumienia, które będzie gwarantowało lepszy układ w sejmiku województwa lubuskiego.

Kluby zapewniają, że nie są to przygotowania do odwołania marszałek Elżbiety Polak. Przypomnijmy, że głosowanie w tej sprawie się nie odbyło, ale w wakacje zarząd województwa nie otrzymał wotum zaufania. Do odwołania marszałek i zarządu potrzeba by było głosów 18 radnych.

– Dziękuję radnym i zespołowi negocjacyjnemu. To historyczne, przełomowe porozumienie, które pokazuje, że można jednoczyć się wokół wspólnych celów – podsumował Łukasz Mejza, przewodniczący klubu Bezpartyjni Samorządowcy.