Dobra wiadomość dla mieszkańców Jędrzychowa. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu miasto podpisze umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Kąpielowej.

Inwestycja realizowana w ramach budżetu obywatelskiego, pochłonie kwotę 2 milionów 100 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że w jej ramach powstanie boisko do piłki nożnej, dwa boiska do koszykówki i plac zabaw. Kompleks ma być gotowy do 150 dni.