Podstawowym zadaniem Tarcz Antykryzysowych jest redukcja negatywnych skutków ekonomicznych związanych z pandemią koronawirusa. Za najpopularniejszą formę pomocy, oferowanej przez ZUS, uważa się zwolnienie ze składek.

W województwie lubuskim kwota umorzonych składek wyniosła już ponad 350 mln złotych. Do końca kwietnia można składać wnioski o zwolnienie ze składek za styczeń, grudzień i styczeń, a także za miesiąc luty.

W dalszym ciągu można też starać się o świadczenie postojowe lub jego kontynuację. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorców, ale także osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Wnioski można składać nawet do 3. miesięcy od zniesienia stanu epidemii. Wypłacone do tej pory przez Oddziały ZUS w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. świadczenia postojowe to kwota przeszło 145 mln zł.