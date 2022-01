Zielonogórzanie protestowali dziś przeciwko wprowadzeniu ustawy Lex Czarnek. Kilkadziesiąt osób w samo południe chciało powiedzieć głośne “nie” zmianom, które są planowane przez ministra edukacji Przemysława Czarnka.

Na zielonogórskim deptaku pojawili się samorządowcy oraz nauczyciele. Inicjatorem spotkania był senator Wadim Tyszkiewicz.

Genialne wypowiedzi pana ministra o tym, że “rurki męskie” są “nie-trendy” i ja nie jestem męski, bo trzeba nosić szerokie spodnie. Wąskie nie dla mężczyzn. ten system jest szkodliwy, nie oferuje żadnego wsparcia dzieciom, uczniom i nauczycielom oraz rodzicom. Daje narzędzia kontroli do karania oraz prowadzi do upolitycznienia szkoły.

Posłanka Lewicy dr Anita Kucharska Dziedzic zwracała uwagę na rolę edukacji w polskiej historii.

A co będzie z naszą młodzieżą, która nie ma równych szans? Jaki będzie miała dostęp do wiedzy? To Polska wymyśliła Komisję Edukacji Narodowej. Myśmy byli pierwsi na świecie, którzy uznali, że najważniejsza jest edukacja i wychowanie młodzieży.